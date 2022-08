Festivalil Eesti Kirjanik valiti aasta kirjanikuks Kiwa

Ehkki raamat ei püüa dokumenteerida hilissovetlikku Eestit, on autor selles meisterlikult sõnastanud x-generatsiooni noorusekogemuse. Nõukogude süsteemi lagunemisel on fikseeritud hetk, kus agropunkt on papist Brežnevi kõrva ära lõiganud, kuid tulevikku ei ole veel vormunud. Tekst on sama hektiline ja hüplik nagu toonane otsiv vaim. Autor ei flirdi publikuga, tekst ei tule lugejale vastu, ent pakub seda avaramaid tõlgendusvõimalusi.