Mõrvatud ärimees ja palju kahtlusaluseid: uues krimiseriaalis mängivad Eesti tippnäitlejad

Eesti esimese Viaplay originaalsarja «Kes tappis Otto Mülleri?» esilinastuseni on jäänud vaid loetud päevad. Auhinnatud režissööri René Vilbre lavastatud ja Birk Rohelennu kirjutatud pingelise krimidraama osades mängivad teiste hulgas Jaan Rekkor, Tambet Tuisk ning Märt Avandi ja see esilinastub ainult Viaplays reedel, 9. septembril.

Viaplay originaalsarjas «Kes tappis Otto Mülleri?» leitakse tuntud ärimees ja endine maadlustäht tema 65. sünnipäeval oma kodus mõrvatuna. Detektiivid küsitlevad kordamööda kaheksat pereliiget ning järk-järgult tulevad päevavalgele tumedad tõed eduka ja võimsa mehe kohta. Igaühel on Otto Mülleri kohta oma lugu rääkida – ja igaühel on motiiv.

Eesti esimese Viaplay originaalsarja taga on parimad kohalikud loovtalendid. Sarja autor on edukas romaanikirjanik Birk Rohelend, kes on loonud ka Eesti ühe populaarsema telesarja «Padjaklubi», millel äsja lõppes 14. hooaeg. Režissöör on René Vilbre, kelle hiljutiste tööde hulka kuulub üks Eesti kinoajaloo suurimat tulu teeninud triloogia «Klassikokkutulek» ja komöödia «Eesti matused». Nüüd on ta andnud elu suurejoonelisele krimisüžeele sarjas «Kes tappis Otto Mülleri?».