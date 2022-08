Mahavok, A-Rühm ja põnevad välismaa esinejad: Station Narva lubab vinget muusikapidu

Ukraina elektro-folgi kollektiivi Onuka alustaladeks on produtsent Eugene Filatov ning laulja-laulukirjutaja, bändi nägu ja hing Nata Zhyzhchenko. Nende nimi («onuka» tähendab ukraina keeles «lapselast») teeb kummarduse Nata vanaisale, kuulsale pärimuspillide meistrile, kelle loodud instrument sopilka kõlab paljudes Onuka lugudes. Üle Euroopa oma audiovisuaalsete etendustega tuntust kogunud bändi värskeim album «Kolir» ilmus möödunud aastal ning tänavu veebruaris anti koos Eugene'i projektiga The Maneken välja kontsept-album «Ukrainian Constructivism».

1993. aastast tegutsenud Londoni trio Red Snapper on tuntud oma teedrajava elektroakustika ning tumeda funki, hiphopi, dubi, psühhedeelse surfi ja afro-jazzi sulami poolest. Red Snapperi plaate on välja andnud mõjukas elektroonilise muusika leibel WARP, nad on tuuritanud koos Massive Attacki, The Prodigy ja De La Souliga ning remiksinud Trouble Funki, Garbage'i ja Edwyn Collinsi lugusid. Narvas esitab bänd läbilõiget oma kolme aastakümne loomingust ning tänavu mais ilmunud kaheksanda täispika albumi «Everybody Is Somebody» paladest.