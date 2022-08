INTERVJUU ⟩ Aasta jazz-muusik Kirke Karja: kuradile, me ei kavatse teha, nagu teised ütlevad

Kirke Karja ütleb, et kui on olnud vaja valida, siis on kõike muud olnud lihtsam hüljata kui muusikat. FOTO: Rene Jakobson

Pianist Kirke Karja on Eesti jazz’i tulevikulootus. Ei, tegelikult on ta Eesti jazz’i olevikulootus. Ei, ta ei ole lootus. Temale pandud lootused on juba täitunud. Aga loota on põhjust ka edaspidi. Trioga Karja/Renard/Wandinger andis ta välja plaadi «The Wrong Needle». See ei ole väga vastutulelik plaat, vaid kipub kuulajale pigem ultimaatumeid esitama. Meiega või meieta?