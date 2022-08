Morn vürst Haapsalus: need on Nick Cave & The Bad Seeds'i kõige legendaarsemad lood!

Kultuuritoimetus on selleks puhuks pannud kokku valiku Nick Cave'i legendaarseimatest lugudest, et õhtune annus depressiivsust liiga suure hingelise vapustusena ei tuleks.

Kuigi tänaseks päevaks on Nick Cave & The Bad Seeds andnud välja 17 albumit, on kultuuritoimetuse valikus 13 lugu, mis võiksid olla suurepäraseks sissejuhatuseks geeniuse loomingusse.

Nick Cave & The Bad Seeds «From Her to Eternity»

Suurepäraseks sissejuhatuseks Nick Cave'i karjääri on see lugu The Bad Seedsi esimeselt albumilt «From Her to Eternity». Albumi nimilugu on dünaamiline, peen, naljakas ning seda on kirjeldatud ka kui väärastunud ja hullumeelset rock-muusikat.

Nick Cave & The Bad Seeds «The Mercy Seat»

Piibellike allegooriatega vürtsitatud laul jutustab loo mehest, kes iga hetk elektritooli läbi hukkamisele on määratud ning «The Mercy Seat» viitab seetõttu samaaegselt nii elektritoolile kui ka iisraellaste kõige pühamale reliikviale, seaduselaeka kullast kaanele. Lisaks kitarrile lisavad loole sügavust orel ja keelpillid, mis annavad «The Mercy Seat'ile» suursuguse ja pea metsiku kõla. Lugu kuulub kontsertide põhirepertuaari ning on üks Cave'i enimesitatud lugusid.

Teiste hulgas on laulust oma versiooni teinud ka kantrimuusik Johnny Cash.

Nick Cave & The Bad Seeds «The Weeping Song»