VÄLKARVUSTUS ⟩ Esmamuljed esilinastuselt! Kas «Apteeker Melchior. Viirastus» ületab vaatajate ootused?

Filmi režissööri Elmo Nüganeni sõnul on esimene film sissejuhatus Melchiori ja keskaegse maailma juurde, nüüd astutakse veel samm edasi. «Me näeme keskaegse inimese ja tolleaegse elu varjatud poolt. Ühes Tallinna hoovis viirastub. Aga mis on selle viirastuse taga? See harukordne juhtum sunnib Melchiori tungima inimhinge sügavustesse, mis on täis salapära, psühholoogilisi vastuolusid ja kurioosume, salaviha ja salaarmastust,» sõnas ta.