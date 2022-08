Vene ansambel ei pääse ka varem väljastatud viisaga Eestisse

«Kultuuriüritusel osalemine läheb sanktsiooni alla, see tähendab sel eesmärgil riiki siseneda ei saa, ka juhul, kui viisa on varem väljastatud,» vastas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits Tartu linnavalitsuse päringule. «Sõjalise agressiooni tõttu Ukrainas on kultuurikoostöö Venemaaga katkestatud. Loodame sõja peatset lõppu ja võimalust kultuurikoostöö jätkumiseks tulevikus,» lisas ta.

Varem väljastatud viisaga Eestisse pääsemise küsimus tõusetus Tartu linnavalitsusel, sest Tartus on korraldaja planeerinud ansambli Shortparis esinemise septembri alguses. «Sama bänd pidi ka enne Tallinnas esinema ja on korraldaja väitel Vene režiimi vastased, mida väljendab ka nende muusika,» kirjutas Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond. Tartu linn soovis teada, et kui riik on bändile viisad väljastanud, kas sellega on riik justkui oma heakskiidu nende esinemistele juba andnud.