Animatsioonifestivali juht Priit Tender: uutes animafilmides väljendub kliimaärevus

Animist Tallinna juht Priit Tenderi sõnul on kodumaiste animafilmide valik tänavusel festivalil hästi mitmekesine. «Kokku linastub Animist Tallinna raames 18 kodumaist filmi. Mõned on professionaalsete stuudiote filmid, osad on tudengifilmid, on ka päris omal käel tehtud asju. Seega leiab kirju ja põneva valiku, mis annab ülevaate peaaegu kõigest, mis animatsioonivaldkonnas on Eestis aasta jooksul tehtud. Leidub ka filme, mis ei valminud riikliku rahastuse toel või koolitööna, vaid autori vabast ajast.