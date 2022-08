Theatrumi trupiga liitus viis noort näitlejat

Kõik uued trupiliikmed on osalenud Theatrumi töös ka varem, mitmed juba VHK teatrikooli õpilastena. XXX lennu vilistlased astusid üles Theatrumi ja EMTA lavakunstikooli ühislavastuses «Tabamata ime» ning peagi on noori näitlejaid võimalik näha ühise kavaga 10. septembril toimuval Kirjandustänava festivalil. Varasemalt Theatrumis külalisnäitleja ja -lavastajana kümnekonna lavastusega seotud Kristjan Üksküla mängib sel sügisel lavastustes «Misantroop», «Stalker» ning «Iraani konverents». «Stalkeris», mis etendub vaid kolmel augustiõhtul Püha Katariina kirikus, teeb näitleja ja harmooniumimängijana kaasa ka Merlin Kivi.

Theatrumi kunstiline juht Lembit Peterson tõdes: «Eriti on hea meel selle üle, et Theatrumi inimesed tunnevad rõõmu koostööst. Igaühe panus on väga oluline Theatrumi elavas tervikus. See innustab ja inspireerib üheskoos otsima ja looma. Theatrumiga uuel hooajal liitunud noored lisavad meie edasisele arengule ja loomingule kindlasti olulisi impulsse ja mõtteid, kavatsusi ja plaane, head nooruslikku hoogu.»