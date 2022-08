Vabadusest 21. sajandi Ida- ja Lääne Euroopas – Jaga leeki!

Tõepoolest, vabadus on eelkõige hirmuvaba olek. Mu meelest on vaja jälgida, kuhu me suundume nii Euroopa Liidu arendamisega, samuti vabaduse mõiste emantsipatsiooniga – nii individuaalses, sotsiaalses ja ühiskondlikus mõttes – kui kaugele me vabadusega läheme. Nii nagu igal riigil, on ka igal kogukonnal oma kontseptsioon vabadusest. Aga kuidas on kollektiivne vabadus seotud indiviidide vabadusega? Tuleb ka mõelda, mis on riigi vabadus ja mille poolest erinevad suure ja väikeriigi vabadused. Kui suur on suurriik ja kas oleme lummatud suurusest? Kas Venemaa on suur riik? Mis on väikeriigi vabaduse hind? Ja mis Venemaast saab? Prantsusmaal mäletatatakse siiani II MS traumat ja kollaboratsionismi.“