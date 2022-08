Tõeline superfänn käis peaaegu kahesajal Olivia Newton-Johni kontserdil

«Mäletan, et mõnikord pidin end sundima Olivia Newton-Johni tuuride ajal mitut linna külastama, aga ütlesin endale alati, et vastasel juhul jääksid seda elu lõpuni kahetsema. Mul pole praegu üldse kahetsusi,» meenutas Zollo Facebookis.

«Iga kord, kui sain Olivia Newton-Johniga kohtuda, küsis ta minu käest, mitmes kontsert see mu jaoks on. Kontserdid olid mõistagi fantastilised. Enamgi veel, tuuridel kohatud inimestest ja erisugustest kohtadest saadud mälestused on igavesti hinnalised. Ma olen enamikel kontsertidel pilte teinud ja jaganud neid ka siin grupis, aga mul on veel tuhandeid, mida ma pole jõudnud veel näidata. Ükskord Olivia Newton-John märkis, et mul on tema esinemistest rohkem fotosid, kui kellelgi teisel.»