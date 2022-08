NÄDALA FILM ⟩ Aee, apteekrihärra, tulge lahendage veel paar roima!

Ma alati räägin kõigile, et mul on oma lemmikapteeker. Kahjuks pole see Melchior, vaid üks Tartu raekoja valveapteegis töötav proviisor. Küll aga olen ma pärast teist «Apteeker Melchiori» filmi valmis nentima, et Melchior ei pruugi olla mu lemmikproviisor, ent kahtlemata on ta mu lemmik rohusegaja.