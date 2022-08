Kellele on vaja tublisid tüdrukuid?

Raamatu «Kuidas kasvatada tüdrukuid, kes endale meeldivad» autorid Kasey Edwards ja Dr Christophen Scanlon on ise kahe tütre (5 ja 10) vanemad ning lisaks on nende eesmärk anda kokkuvõte kõikidest mitmesugustest kasvatusalastest teostest, mida nad on studeerinud. Ennekõike on teose sihtgrupiks just nende endi tütarde vanuste laste vanemad.