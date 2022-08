Kriminaalsed mängud lummavas Veneetsias

Romaani minategelane on Briti aukonsul Veneetsias, tarbetekstide tõlkimisega elatist teeniv Nathan Sutherland, kelle igapäevarutiin on turvaline ja sündmustevaene. Nii sisustabki ta oma päevi muruniitja kasutusjuhendit tõlkides, abi vajavatele Briti turistidele nõu andes ning kohalikega juttu ajades. Viie Veneetsia-aastaga on Nathanile tekkinud ka väike ja turvaline sõpruskond: kaunis kunstirestauraator, dottoressa Federica ning melomaanist sõber Dario.

Kuna nii tõlgi kui ka aukonsuli tööd on vähevõitu ja ümbrus ei näi töötegemist just eriti soosivat, mööduvad Nathani päevad peamiselt mööda Veneetsiat ringi uidates ning kohvikust kohvikusse kulgedes, seejuures kõikjal ohtralt Proseccot ja Spritzi, aga ka teisi joovastavaid jooke manustades. Igapäevane igavlemine kaunis ja kunsti täis linnas ning eraelulised probleemid inglaslikult sordiini alla sätitult on teinud Nathanist nukrameelse alkohooliku, kes on kaotamas sihti tuleviku suhtes.