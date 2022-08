Grafomaania räsib noori hingi

Mis kõik kokku näib tingivat seda, et «suurde» kirjandusse tullakse (või vähemalt üritatakse tulla) järjest massilisemalt ning järjest nooremana. Kui varem olid värsketeks suleseppadeks pigem tudengid, siis nüüd järjest sagedamini ka gümnaasiuminoored. Neid kahte tendentsi kinnistab oma olemasolu ja aktiivsusega 2021. aasta sügisel loodud rühmitus Eesti Kirjanike Liidu noored, mille senise tegevuse krooniks on hiljuti ilmunud aasta-almanahh «Grafomaania».

Kogumikku sissejuhatavas tekstis tõdeb rühmituse asutaja Reijo Roos, et eesti nooremal kirjandusmaastikul valitseb nukker seis: «Koolipingid on täis raisatud potentsiaali. Koolikirjanditega tapetakse loovust. Loovkirjutamise kursuseid napib. Kaks kolmandikku Kirjanike Liidu liikmetest on pensioniealised. Lugemisklubid on killustunud, neid on raske leida» (lk 12).