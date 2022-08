Merike Estna laenas näituse pealkirja tätoveeringult

«Mõiste «miniretrospektiiv», millega näitust reklaamitakse, on minu jaoks pigem nali: ega see ei ole tegelikult retrospektiiv, pigem valik viimase aja töid, mis valminud eri näitusteks. Ning ka mõned täiesti uued teosed,» alustab Merike tuuri valmival näitusel. Mulle naljad meeldivad, sest üleüldse ollakse liiga tõsised. Merikese puhul on aga huumor tihti kusagil olemas, isegi kui seda kohe ei märka.

See on laenatud ühelt tätoveeringult, mille leidsin. Originaalis oli see inglise keeles. Siin näitusel on üldse palju tätoveeringutelt pärit kujundeid, neid on põletatud palkidele, tikitud kardinale ja kootud vaiba sisse. Mind huvitab tätoveeringute kultuur, kuidas keha on lõuend, mis annab edasi mingit visuaali. Pealkirjaks valisin selle lause, sest minu jaoks reflekteerib see meie hetkeolukorda suuremas plaanis. On üsna morbiidne tunne, et mis jääb meist maha või saab edasi üleüldse.