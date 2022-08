Kirjanik Paavo Matsini romaan «Gogoli disko» (2015) on ilmunud rohkem kui kümmekonnas keeles, nüüd lisandus ka poolakeelne tõlge («Gogolowe disco»), mille autoriks on Anna Michalczuk-Podlecki. Varem on teos ilmunud inglise, saksa, soome, ungari, bulgaaria, taani, läti, serbia, makedoonia, kreeka, horvaadi ja hispaania keeles.