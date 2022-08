Jon Mikiver õppis debüütalbumi jaoks laulmist ja erinevaid instrumente

Kuivõrd Elephants From Neptune on viimastel aastatel toimetanud uue muusika loomise ja salvestamisega, siis bändiga loomepauside ajal otsustas Mikiver õppida trummidele lisaks ka teisi instrumente ning laulmist. Protsessi käigus kujunes soov kirjutada ja salvestada esimest korda ise kõiki pille mängides üks plaat Võsu kodustuudios.

«Bändi olen ma ju teinud aastaid, aga seda, mis toimub täitsa-täitsa sügaval ainult minu pea sees, pole ma liiga palju väljendada saanud. Kõik algas väljakutsuvast ideest, et kas suudaksin teha ühe loo, kus mängin ja laulan kõik ise. Kui sõpradele-tuttavatele seda demo lasksin, hoidsin peast kinni ja mõtlesin, et oi-oi, mis siit nüüd küll tuleb. Aga tagasiside oli hoopis julgustav (kes laulab? sina?!) ja hakkasin mõtlema: «Hea küll, aga kas ma plaadi suudaksin teha?» Sest ma olin alati unistanud, et ma võiks kunagi ühel heal päeval oma Võsu suvila «pööningul» ühe korraliku DIY plaadi salvestada,» kommenteeris Jon Mikiver.

«Proovisin mitte liiga palju üle mõelda - ma ju ikkagi annan endale aru, kui «hästi» ma neid erinevaid pille oskan ja see peab ka plaadil kõlama, pole mõtet kuulajat petta. Mulle meeldibki see toorus ja tahtmine, alati ei pea kõik perfektne ja esteetiline olema, loeb ikka suhtumine. Siin plaadil on ilmselt kahte äärmust, mis elavad minuski - toores andmine vs suvine lainetamine. Nõu ja jõuga olid abiks nii Jonas Kaarnamets, Anett, Kostja Tsõbulevski kui ka bändikaaslased Robert ja Linnu».