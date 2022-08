Fotografiska avab noore Korea moefotograafi näituse

Gi-Seok on võlutud ilust ja analoogsest fotoprotsessist, millega seda jäädvustada. Ta nimetab seda «ootamatuks iluks», mida tema jaoks digitaalne foto lihtsalt ei suuda tekitada. Moefotograafina on Gi-Seok teinud koostööd Vogue Korea, Elle Korea, Esquire Korea ja selliste kaubamärkidega nagu Prada, Nike, Adidas ja Cartier.

«Kooseksisteerimine» on Cho Gi-Seoki esimene suurem näitus, mille eesmärk on näidata tema 2018-2020 aastate loomingut.. Gi-Seoki fotosid iseloomustavad läbimõeldud kompositsioonid, kus kõik esemed on hoolikalt valitud ja teostatud. Seal on õrna rõhutatud harmooniat, puhtust, ilu, sümboolikat ja rafineeritud atmosfääri.