SUVEKULTUUR ⟩ Eesti rokilegende pildistanud Tõnu Talivee: elu on täis õnnelikke juhuseid

Talivee ütleb, et tal on elus olnud palju õnnelikke juhuseid: «Paljud asjad on ise justkui kätte jooksnud. Ma pole isegi kunagi mõelnud, et ma näituse tehnikaülikooli tuua võiksin, aga siis mulle hoopis pakuti seda. Ja nüüd on näitus koju jõudnud!» Talivee karjäär sai alguse tollase Tallinna Polütehniline Instituudi aulas toimunud rokikontsertidel.