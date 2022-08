Lõbusaim filmiteemaline taskuhääling

Kuigi ma ei pea ennast kirglikuks taskuhäälingute kuulajaks, on üks filmiteemaline taskuhääling suutnud mind juba ligi kümme aastat rõõmustada. Now Playing Podcast arvustab kuulsaid filmiseeriaid, väärtustades põhjalikkust (igast filmist räägitakse keskmiselt poolteist tundi), mõnusat huumorit ning vaatenurkade mitmekesisust. Igas retrospektiivis osaleb kolm saatejuhti, kellel on arutletava filmiseeriaga erinevad isiklikud kogemused. Seetõttu kuuleb igast filmist arvamusi nii tulihingeliselt fännilt kui ka esmakordselt vaatajalt.