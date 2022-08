NÄDALA TEATER ⟩ Saab sulle mu pildist vaid raam...

Muusikaline lavastus on absoluutselt halastamatu hea maitse proovikivi. FOTO: Sven Tupits

Kui 12. augustil suvemuusikalilt «Ada. Rääkimata lugu» koduteele asutasime, ümisesin sisimas: on õnnest puudu vaid üks täiskuuöine ujumine Kiidjärves… Sedamoodi huupi, Orumetsa lauluviisi uhal. Nagu juba mainisin, kirjutades suvelavastusest «Minul on vari», on eluloomuusikal äraütlemata kentsakas žanr. Kuna menulavastus «Vana klaver» jäigi mul nägemata, ei saa vaagida järjepidevust «Adaga».