NÄDALA PLAAT ⟩ Houston, meil pole probleemi

Oma 18 loo ja 51 minutiga on tegemist täispaketiga, kus Megan möllab täie raha eest. Hiphop on sünnist saadik meeshäälekeskne žanr, milles obstsöönsused on lahutamatu komponent. Megan Thee Stallion paneb muidugi asjad kohe albumi alguses paika ning teeb vänges keeles selgeks, kes ta on ja mida temalt oodata.