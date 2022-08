Presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Jevgeni Grib

«Ballett nõuab sarnaselt muusikutele suurt pühendumist ja järjepidevat tööd alates varajastest eluaastatest. Loobumist paljust, et pakkuda teistele hingelisi elamusi, rõõmu ja tuge,» kõneles president Karis.

«Selline distsipliini, nõudlikkuse ja loomingulisuse sümbioos nagu Jevgeni Gribis kokku saavad, on muljetavaldav,» sõnas president. Riigipea ütles preemiat üle andes, et Gribi looming on kõrgelt hinnatud nii kriitikute, kolleegide kui publiku poolt ning olnud inspiratsiooniks teistelegi.