Detektiivisaaga ulatub Eestist kaugemale: apteeker Melchior jõudis Soome

Apteeker Melchiori filmide produtsendi Veiko Eskeni sõnul on Myyri kinokavas hetkel kuus seanssi, mis linastuvad ingliskeelsete subtiitritega. «Kuigi apteeker Melchior lahedab mõrvamüsteeriume keskaegses Tallinnas, leidub sarja fänne ka paljudes teistes riikides, sest Indrek Hargla raamatud on välja antud seitsmes erinevas keeles. Kevadel linastus Soomes filmitriloogia esimene osa ja saime sealselt publikult väga positiivset tagasisidet. Seega ei olnud keeruline teha otsust, et ka teine ja kolmas film peavad naaberriigis elavate eestlasteni jõudma.»

Esimest korda linastub Eestis ühe aasta jooksul filmide triloogia. 15. aprillil 2022 esilinastunud triloogia esimene osa «Apteeker Melchior» on olnud äärmiselt edukas – filmi on kinos vaatamas käinud juba 125 000 inimest ja see linastub endiselt kinokavades üle Eesti. Kogu iseseisvunud Eesti 31 aasta jooksul on siin toodetud üle tuhande filmi, millest vaid 11 ületas 100 000 vaataja piirii, nende hulgas «Apteeker Melchior».

Triloogia kolmas osa «Apteeker Melchior. Timuka tütar» esilinastub tänavu oktoobris.

Režissöör Elmo Nüganen lausus teise osa tutvustuseks: «Esimene film oli sissejuhatus Melchiori ja keskaegse maailma juurde. Nüüd astume sammu edasi. Me näeme keskaegse inimese ja tolleaegse elu varjatud poolt. Ühes Tallinna hoovis viirastub. Aga mis on selle viirastuse taga? See harukordne juhtum sunnib Melchiori tungima inimhinge sügavustesse, mis on täis salapära, psühholoogilisi vastuolusid ja kurioosume, salaviha ja salaarmastust.»