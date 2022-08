Kuku raadios saab kuulda Rüütli, Ilvese, Kaljulaidi ja Karise lemmiklaule

«Luban, et see valik on kujunenud seinast seina,» lausus Juku-Kalle Raid. Presidentide laulude nimekirja puhul kukkus Raidil lausa mitu korda suu üllatusest lahti. «Vahvaks teeb saate tõik, et meie presidendid mitte ei mängi vaid omavalitud lugusid, vaid tuletavad meelde ka 20. augustit ja taasiseseisvumist. Näiteks saame me teada, kus nad olid, mida tegid ja mõtlesid. Lisaks juhatavad kõik presidendid siss oma valitud lood – räägivad lahti, et miks just see laul,» rääkis Raid.

Iga president mängib Jukuraadio Presidentide Diskol 10 lugu. «Aga et see ei oleks suurtes blokkides ja üksluine, siis tegime me nii, et laulud tulevad järjekorras. Alustame Arnold Rüütlist, järgnevad Toomas Hendriku, Kersti ja Alari valitud palad, siis tuleb minu laul, et asi liiga presidentaalseks ei muutuks ning siis läheb jälle kõik otsast peale,» kirjeldas Raid.

Kuna Raid ei soovi üllatust rikkuda, siis ta ei avalda ühegi presidendi lugusid. «Kuulake saadet,» lausus Raid.