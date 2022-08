Nick Cave'i püha maaletulek: muusikast eespool ja kõrgemal seisis kuri religioosne jutlustaja

Usun, et fännidel, kelle jaoks Nick Cave & The Bad Seedsi Haapsalu kontsert oli esmakohtumine bändiga, pettumust ei olnud. Kuulsin aga, et nii mõnelegi, kes bändi kümmekond aastat tagasi või varem näinud, mõjusid uued, eleegilisemad versioonid vanast materjalist pigem pettumusena. Ja neile, kes leidsid, et see kontsert oli küll müüdi oskusklik taasloomine, aga natuke nagu teiste inimeste pidu, tahaksin öelda: sa ei ole üksi.