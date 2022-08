ARVUSTUS ⟩ Keegi ei tahtnud lahkuda...

See vene literaadi harukordne tegu on üks võimsamaid põhjuseid, miks ma ei hakka kunagi hindama inimest rahvuse järgi ega ütle kunagi lahti vene kultuurist. (Franz Kafka ja Ryūnosuke Akutagawa pidasid Fjodor Dostojevskit oma õpetajaks kirjanduse alal ning pole mõeldav kujutleda, et keegi oleks neile kuidagi survet avaldanud ja neist oleksid saanud impeeriumimeelse propaganda ohvrid).

Jossif Brodskil on märkmed, kuidas ta pärast kohtuprotsessi eksiili läheb. Ta kirjutab, et koos temaga reisib üks nimetu vanamees, keda süüdistatakse kolhoosis pisivarguses. Ja Brodski ütleb, et tema kui luuletaja eest astub välja kogu kirjandusmaailm, aga see väike inimene, tundmatu vanamees, kui ta vastu peab, kogeb ta kõike, mis on talle määratud saatuse ja kohtuotsusega. Ja täna mõtlen ma väsimatult nendele Venemaa väikestele inimestele, kes on võimetud midagi muutma, kuid kes maksavad praegu ja ka edaspidi kõige eest, mis nende riigis toimub.