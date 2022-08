Nördinud GusGusi kontserdikülastaja: see oli nagu surmalõks, kus õhku polnud üldse!

Väljasuremisohus ventilaatorid

Märkasin siiski ka teatavaid püüdlusi kliima ohjamisel. Saali paigutatud ventilaatoreid oli kolm: kaks neist jahutasid baaritöötajaid ja kolmas vehkis kõrgel lae all põhiliselt meeleolu luua. Miks klubi pole aga ventilatsioonile mitte mingit tähelepanu pööranud, on aga Kalamaja elanike pikaajalise vastuseisu vili - kui varem lasi endine tööstushoone igast aknaaugust vilinal õhku ja - paraku ka heli - läbi, siis nüüdseks on kõik avaused kinni müüritud ja kadunud on ka õhk.

Kuidas see alles kontserdiõhtul kell 20 selgus, jäägu hoone haldajate vastata ja imestada. Täiesti kuritegelik on sisuliselt olematu ventilatsiooniga ruumi selline hulk inimesi kokku ajada ja vabandust - aga minu arvates lõhnab see lisaks higile ainult korraldajate rahaahnuse järele. Ja ehk ei ole see klubi mõeldudki rahvast täis olema?

Vaatamata fopaale korralduses, eeskätt just kohavalikul (kes siin endale otsa peab vaatama, teab isegi), pole bändile midagi ette heita. Ma loodan, et neil oli kaasas oma isiklik kliimaseade või oli neile vähemalt eraldatud mõned privaatventilaatorid, kuid GusGus oli tasemel ja jääb vaid üle loota, et kuum lõunamaine Eesti Islandi muusikuid igaveseks ära ei kohutanud. Samuti jääb üle loota, et Eesti publik elas selle kuuma süljeläraka näkku samuti üle ning tuleb ka edaspidi 35+ euroste piletitega kontsertidele, vahet pole mis kraadidega.