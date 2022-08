Kunstipärlid erakogudest: Konrad Mägi seninägemata maalid jõuavad inimeste ette

Viimastel aastatel on leitud mitukümmend Konrad Mägi (1878–1925) teost, mida avalikkus pole veel kordagi näinud või millega ollakse tuttavad vaid reproduktsioonide kaudu. Teoseid on leitud Eestist, aga ka Kanadast, Rootsist ja mujalt. Näitus tutvustab publikule esmakordselt seni eksponeerimata maale peaaegu kõigist kunstniku loomeperioodidest, mis täiendavad meie arusaamist Mägi pärandist.

«Näitusega soovime rõhutada erakogude rolli kunsti talletamisel ja kunstnike loomingust ettekujutuse laiendamisel. Pika uurimisprotsessi tulemusena erakogudest avalikkuse ette toodud Konrad Mägi maalide väljapanek annab kunstihuvilistele võimaluse näha teoseid muuseumikeskkonnas, siduda need kunstniku eelnevalt teada olnud loominguga.

Näituse koordinaator Eero Epner, kes on Mägi loomingut põhjalikult uurinud, kirjeldab ilmuva albumi olulisust kohaliku kunstiloo kontekstis: «Uued avastatud tööd, täpsustatud faktid ja tervikuks koondatud ülevaade loomingust võiks olla heaks baasiks, millele saab rajada erinevaid tõlgendusi ja lisada andmestikku.»

Väljapanek on avatud vaid 18. septembrini, kuid näituseperioodiks on muuseum pikendanud lahtiolekuaegu: teisipäevast pühapäevani kell 10‒20. Näitusega kaasnevad publiku- ja haridussündmused. Näitus «Konrad Mägi. Seninägemata maalid» saab teoks Eesti Kunstimuuseumi – Mikkeli muuseumi ja Konrad Mägi Sihtasutuse koostöös. Näituse koordinaatoriteks on Eero Epner ja Aleksandra Murre.