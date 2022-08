Näitleja Jonah Hill viib vaimse tervise nimel elus suured muutused läbi

Deadline'i kaudu avaldatud kirjas seisab: «Ma sain värskelt valmis oma teise filmi. See on dokumentaal minust ja mu terapeudist, mis räägib laiemalt vaimsest tervisest ja kannab nime «Stutz». Selle dokumentaali eesmärgiks on viia teraapia ja minule ulatatud tööriistad meelelahutusliku filmi kaudu laia publikuni.

Film kujutab minu pikka teekonda eneseleidmiseni, tänu millele ma mõistsin, et olen ligi 20 aastat kogenud ärevushooge. Neid on võimendanud minu esinemised meedias ja avalikel üritustel.

Olen tänulik, et film esilinastub sel sügisel nimekal festivalil. Ma ei suuda oodata hetke, kui saan seda jagada inimestega üle kogu maailma, et see aitaks neid, kellel on ikka raske. Aga ma ei kavatse promoda seda filmi ega ühtegi oma järgmist, sest sedapidi kaitsen iseennast. Kui ma teen ennast selle dokumentaali promimisega veel haigemaks, siis ma ei ole aus iseenda ega oma filmi suhtes.

Tavaliselt tekitavad sellist tüüpi kirjad või teadaanded minus piinlikkust. Ma mõistan, et ma olen priviligeeritud inimene, kellel on võimalik aeg maha võtta. Ma ei jää tööst seetõttu ilma, et tegelen oma ärevusega. Selle kirja ja «Stutziga» ma loodan, et inimeste jaoks saab sellistest muredest rääkimine ja nende lahendamine normaalsemaks. Siis saavad nad teha esimesi samme, et tunda ennast paremini ja aidata lähedastel paremini aru saada niisugustest isiklikest probleemidest.