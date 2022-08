Soome nüüdiskultuuri tipptegijad esinevad uues Viimsi kultuurikeskuses

25. augustil jõuab Viimsi Artiumi suures saalis lavale Soome riikliku tsirkuseauhinnaga pärjatud Rauli Dahlbergi soololavastus «O’DD», mis on inspireeritud ulmekirjandusest ja filmidest, eelkõige Stanley Kubricku ajatust meistriteosest «2001: Kosmoseodüsseia».

Dahlbergi lavastus kutsub vaatajaid audiovisuaalsele rännakule, mille teemaks on evolutsioon, inimkonna püüe lõpmatus universumis järjest uusi piire nihutada ja kõrguseid vallutada. Batuudivirtuoos ja akrobaat Rauli Dahlberg ületab oma soololavastuses «O’DD» gravitatsiooni ning füüsikaseadused, demonstreerides, et inimvõimetel pole piiri.

30. augustil jõuab publiku ette Tero Saarinen Company kaksiklavastuse «HZ | HUNT» esimene pool - legendaarse koreograafi Tero Saarineni lavastus «HUNT», millele järgneb kohtumine autoriga ja linastub Saarineni loomingut käsitlev dokumentaalfilm «Rooted with Wings» (režissöör Thomas Freundlich).

Igor Stravinski balletist «Kevadpühitsus» inspireeritud «HUNT» esietendus 2002. aastal Veneetsia biennaali tellimusel. Nii kriitikute kui ka publiku poolt kõrgelt hinnatud lavastust on esitatud kokku 83 linnas ja 32 riigis. 2022. aastal valmis ikooniliseks saanud teosest uusversioon – seekord on laval tantsijad Auri Ahola ja Atte Kilpinen.

1. septembril esitleb Viimsi Artium kaksiklavastuse teist osa – Tero Saarinen Company lavastust «HZ». Selle autor on Soome noor tantsija ja koreograaf Johanna Nuutinen. Tema audiosensoorses lavastuses sukeldub publik sügavale helilainetesse, kus kuulmine muutub kogemiseks. Veealusest helireostusest saab selles moodsa maailma sensoorsete stiimulite metafoor. Tantsijateks on Natasha Lommi, Elina Häyrynen, Saida Solla, Eero Vesterinen and Riccardo Zandona.