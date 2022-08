Psühhodisko konverents arutleb plaadimüügiga seotud eetika üle

«Kõik Psühhodisko konverentsid on sündinud kokkupuutest inimestega, kes on panustanud vinüülplaadimaailma avardamisse mõne olulise teema kaudu. Akira Yamanaka on hea näide ühest sellisest tegelasest – ta on esimene inimene, kes pani kokku Melodia plaadifirma kataloogi. On muidugi üsna irooniline, et selline kataloog nägi ilmavalgust alles 2022. aasta veebruaris ning on ilmunud vaid jaapanikeelsena,» kommenteerib Ahto Külvet tänavuse Psühhodisko konverentsi peaesineja valikut ja lisab: «Tänavuse konverentsi pealkiri «Plaadipo(e)eetika» viitab aga vinüülplaadimaailmaga seotud eri tahkudele: kui plaadipoe-eetikaga seonduv lähtub rohkem isiklikest küsimustest, millega olen plaadipoe pidamisel silmitsi seisnud ja mida sooviks arutada teiste plaadipoodnikega Eestist ning lähiriikidest, siis plaadipoeetika viitab sellele, et vinüülplaatidelt ning helisalvestistelt laiemalt võib leida palju enamat kui vaid rütmimuusikat – noile on talletatud nii tekste, kultuurilugu kui ka loodushelisid, millest viimasega on tegelenud lähemalt üks meie tänavuaastastest esinejatest, loodushäälte salvestaja ja bioloog Veljo Runnel.»