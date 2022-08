ARVUSTUS ⟩ Kujutava ja kujutleva kunsti vahealas on sidekude

Kõigi kolme kunstniku töödes kohtame aimatavaid viiteid kehalisusele, kuid esiplaanil on plastilisest kujutamisest hoiduv pintslitöö. Pinnakäsitluselt on maalid õhkõrnad ja tabamatud, nagu need oleksid alles selgepiirilisuse poole teel ja kindlat kuju saamas või on see hetk juba möödunud ja pildile on püütud hoopis möödunu mälestus. Kasutatud on kujutava kunsti ajaloolisi tööriistu, kuid samas hoidutud tuntud võtetest ja maali ülesehituse kindlatest printsiipidest.