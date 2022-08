Eesti armastatuimast bändist kõnelev film jõuab kinoekraanile

Kevadest sügiseni antakse hulk kontserte Eesti eri paigus ja õpitakse ära plaadijagu uusi, spetsiaalselt neile kirjutatud lugusid eesti heliloojatelt, et tähistada oma 50. juubelit enneolematu kontserdiga suures kontserdisaalis. Vaatajal on võimalus heita pilk ka bändibussi, proovi ja lava taha ning otsida koos muusikutega vastust küsimusele, mis on see, mis jääb ja ühendab. Film on pühendatud kõigile laulikutele ja pillimeestele, kes hoiavad elus rahva muusikat.

Rapsood oli Vana-Kreeka rändlaulik, kes esitas tuntud rahvalaule, rapsoodia on sellistest lauludest kokku pandud uus teos. Režissöör Raimo Jõerand, kes on ka ise Kukerpillide lauludega üles kasvanud, väldib filmis tavapäraseid intervjuusid ja keskendub Kukerpillide fenomeni jäädvustamisel eelkõige bändiliikmete omavahelisele kooskõlale ja nende alati tänuväärsele publikule. Kirimäel, Lindil, Urvastes, Rõngus, Türil ja mujalgi filmitud suviste esinemiste kaudu avaneb meile pilt tänasest Eestimaast, kus Kukerpillidel on endiselt täita väga oluline roll.

Oma aukartust äratava viiekümne tegevusaasta ja muheda olekuga on nad legendid niigi, kuid lisaks on nad ka osa millestki märksa suuremast - rahva vaimust läbi aegade. Huvitaval kombel leiab Kukerpillide umbes 400 laulust koosnevast senisest repertuaarist ainult ühe minoorse loo.

Režissöör Raimo Jõerand sõnas filmist rääkides: «Mind huvitab väga Eesti asi - ajalugu, mälu, põlvkondade järjepidevus. Ja kui on olemas midagi, mida võiks nimetada Eesti asjaks, siis see on Kukerpillid.»

Filmi stsenarist, režissöör, monteerija ja produtsent on Raimo Jõerand, peaoperaator Kullar Viimne, helirežissöör Harmo Kallaste. Filmi tootja on Axelsberg OÜ. Filmi on toetanud Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Rahvusringhääling.