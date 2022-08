Von Krahli Teatris avaneb mehaanilistest skulptuuridest koosnev installatsioon

Ühest küljest on need skulptuurid nagu suured keelpillid või hoopis kinoprojektorid; nad juhivad heli ja valguse ning varjude vibratsioone ruumis. Masinate tekitatud vibratsioonid on audiovisuaalne komponeeritud harmoonia ja disharmoonia kahekõne, mäng, mis täidab kogu ruumi.

Kristjan Pütsep on hobiinsener Tallinnast, kes on töötanud meelelahutustööstuses viimased viisteist aastat. Ta on tootnud mitmeid mängufilme ning kavandanud mitmete Eesti ja rajataguste filmide eriefekte. Lisaks filmitööle on osalenud teatris, installatsioonikunstis ning muusikas.