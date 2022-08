Kultuuriüritus keset pingsat tankisuve: kuidas möödus Vaba Lava Narva Kultuurihoov?

«Meie soov oli elavdada Narva suvist kultuuri- ja seltsielu ning luua narvakatele mõnus koht ajaveetmiseks,» ütles Vaba Lava Kultuurihoovi projektijuht Anne Kalinen. «On üldlevinud arvamus, et narvakas põgeneb suveks suvilatesse ja linn oleks nagu välja surnud. Meie proovisime tõestada, et päris nii see ei ole. Kui pakkuda head programmi, tuleb inimene ikka kohale. Ja meil see õnnestus!»

«Narva inimene on tore. Kui temaga suhelda, olla avatud ning saada üle eelarvamustest, siis on ilmselge, et saab kenasti koos olla ja kõik need punamonumendid ja eriarvamused sõja asjus on ületatavad,» lausus Vaba Lava arendus-turundusjuht Mart Rekkaro. «Loomulikult on siin ka putiniste, kes käivad rusikas taskus ja nutavad tanki taga, aga nendega las tegelevad vastavad institutsioonid. Vaba Lava tegeleb täna ja tegeleb ka tulevikus nende narvakatega, kes tahavad saada osaks Eestist ja Eesti kultuurist. Hetkel on ehk palju teadmatust ja natuke hirmu, aga hea teater ja avatud suhtlus viib päevalõpuks lõimumiseni. Ja selle nimele me töötame ning oleme,» lisas Rekkaro.