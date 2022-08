Lauri Lagle: lavastaja vastutab selle eest, et vaatajaga tekiks kontakt

See on kontsert inimesest. Katkematu muusikaline unistus: istun jõekaldal ja vaatan voolavat vett, mis ei kordu kunagi. Voolab vabalt vaatamata väikestele takistustele, katsumustele, aga ikka edasi! See võib olla ka lend, millest kõik unistame: olla vaba kui lind.