Rahvusooper avab uue hooaja Vana Tallinn Gala ja teatrilaadaga

Lavatehnoloogia ja -elektroonika vahetus läks maksma u 800 000 eurot ning investeering kaeti teatri 2020. a rahalise ülejäägi arvelt. Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten: «On ilmne, et meie rahvusooper peab olema tehniliselt tasemelt võrdne teiste Euroopa ja maailma ooperiteatritega ning seadmete uuendamine oli suur hüpe tänapäeva. Samas ei lahenda see uuendus rahvusooperi põhilist probleemi, milleks on vajalike mõõtmete ja tänapäevase akustikaga teatrisaali vajadus.»