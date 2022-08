Valeri Panjuškini liigutav raamat Ukraina sõja põgenikest ilmus eesti keeles

Raamatu autor on tunnustatud Venemaalt põgenenud ajakirjanik Valeri Panjuškin, kes on kogunud sadade inimeste lugusid, mis peegeldavad sõja dramaatikat ning omamoodi absurdi, kus kaose keskel üritatakse säilitada normaalse elu riismeid, südantlõhestavad lood vahelduvad inimlikkusega.

Valeri Panjuškini (snd 1969) «Hunditund» on ilmumas paljudes keeltes üle maailma ning eestikeelne tõlge ilmus esimesena. Panjuškin on varem avaldanud palju tähelepanu äratanud raamatud «Rubljovka» vene uusrikastest, «Gazprom – Venemaa relv» ning «Mihhail Hodorkovski – Vaikuse vang». Ta on töötanud ajakirjanikuna mh väljaannetes Kommersant, Vedomosti ning telekanalis Dožd.