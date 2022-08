Sõdu põhjustavad võimu- ja kuuluvusiha

Teose «Miks me sõdime?» autor Mike Martin jõudis arusaamisele, et sõltumata ajastust ja tehnika tasemest, tuleb sõja põhjuseid otsida inimese psühholoogiast, evolutsioonis kujunenud tungidest ja ihadest.

Raamatu «Miks me sõdime?» autor Mike Martin läks 26-aastaselt Afganistani sõtta põnevust otsima. Koos kaaslaste langemisega kadus naiivsus ja surma nähes tekkis tal paratamatult mõte, et millal järg temani jõuab. Käesolev raamat on tema esimene teoreetiline ülevaade mässude, terrorismi ja sõdade põhjustest.