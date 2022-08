Tallinna abilinnapea: linnateatri ehituse hind on kasvanud 4 miljoni euro võrra

Oja sõnul oli mullu tänavust linnaeelarvet kinnitades teatri kogumaksumuseks planeeritud 28,5 miljonit eurot, mis suurenes tänavuse teise lisaeelarve kinnitamisel 2,5 miljoni euro võrra. Linnavara ameti prognoosi järgi on nüüdseks aga puudu veel 1,5 miljonit eurot.

Kallinemise taga ei ole Oja kinnitusel vigane eeltöö, vaid ehitusturu hinnatõusud. Linnateatri ehitust rahastab osaliselt ka riik ning Oja sõnul pole veel kadunud lootus, et riik aitab rahastada ka teatriehituse kallinemist.

Abilinnapea märkis, et praeguse teadmise järgi valmib teatrihoone kahe aasta pärast ehk teatri meeskond saab alustada 2024/2025. aasta hooaega uues majas.

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni juhi Karl Sander Kase sõnul on kõige tähtsam, et uus linnateatri hoone valmis saaks.

«Varem on tehtud otsus, et uue hoone valmimisse panustavad nii linn kui riik. Ehitushindade tõus ja kõrge inflatsioon on hinda kindlasti kergitanud. Tallinn saaks omalt poolt kindlasti rohkem panustada, sest linna eelarves leitakse pidevalt vahendeid uute uitmõtete elluviimiseks,» rääkis Kase Postimehele.