Nädalavahetusel toimub Telliskivi kvartalis FlexFest

FlexFest on välja kasvanud Flex pidude sarjast, mis on juba mõnda aega pakkunud publikule erinevaid elamusi. FlexFest on kahepäevane elustiilifestival, mis lisaks heale muusikale kahel erineval laval pakub ka head sööki-jooki ning absoluutset elamust igal viisil. Festivali toimub Flex, Warner Music ja Smuuv Events koostööna. Festivalipassid ning päevapiletid on müügil Ticketeris ning Piletilevi müügipunktides.