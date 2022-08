KUULA ⟩ Raju kodupidu inspireeris Gram-Of-Funi ja Gameboy Tetrise uut lugu

«See lugu sai alguse eelmisel aastavahetusel, kui me sõpradega Käärikule põgenesime ja «underground reivi» korraldasime. Seal läks nii tugevaks andmiseks, et lõpuks jäin isegi ühest silmast pimedaks. Mälestus oli nii erk, et pidin paberile kohe kirja panema. Bändi tüüpidele väga see intsident meeldis - just see ühest silmast pimedaks jäämine - ja koos lugu edasi arendades lisasime veel Jonas Kaarnametsa, kes oma lahedusega selle üle valas,» kommenteeris bändiliige DJ Philgood.