Kas liiga šokeeriv? Üks stseen «Troonide mängu» sõsarsarjas võib vajada hoiatust

Uus «Troonide mängu» sõsarsari «Lohede koda» on sattunud kriitikalaine alla, sest 21. augustil ilmunud esimeses episoodis on traagiline sünnitusstseen, vahendab Deadline. Paljud leiavad, et sellega seoses oleks sarja alguses pidanud olema vastav hoiatus.