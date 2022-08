KINDEL LAKS ⟩ Külasta Miki-Hiire impeeriumi ja raamatukogusid

Kes ei vaataks Disney plussi

Ilmselt olen ma liiga valge ja mainstream, et ma ei saa enam üldse aru, kellele Netflix oma platvormi loob. Täiesti külmaks jätab K-Drama ja muu mitmekesisust rõhutav uusloome. Tahaks midagi tuttavat ja turvalist. Ega see Disney plusski nüüd nii suur imetegija pole, kui loota võis, eriti kui kogu Marveli toodang ja «Star Wars» pole päris kodu lähedal, aga siiski võib Disneyst noppida väikeseid rõõme, mis nostalgia jaoks piisavad. Kaheksakümnendatel Soome televisioonist jooksnud «Kullakesed» on üks komöödiaseriaalide vaieldamatuid pärle, kus peaosades muu hulgas legendaarsed Bea Arthur ja Betty White. Valikus on muidki maamärke nagu «Salatoimikud», «Simpsonid» ja «Meeleheitel koduperenaised». Ja vähe rõõmu ei paku ka kogu Disney ajalooline multifilmide komplekt, millest lapsepõlves ainult unistada võisin või pilte nägin. «Lumivalgeke», «Bambi», Miki ja piilupart Donald – infantiilne ja samas väga turvatunnet tekitav.