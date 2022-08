AK ⟩ Ellen Niidu hele ja helde elukõiksus

Ja Maarja Unduski kokku kantud, kirjeldatud-seletatud-tõlgendatud, mõistmispüüdega kaasa mõeldud, allikaid täiendatud või parandatud, samas sujuva jutustusena mõjuv kirjatöö ema Ellenist, isa Jaanist, Krosside kärgpere argipäevadest ja loomingulisest ilmast, ajastust, milles see pere elas; inimestest, kes neid ümbritsesid või nende ellu kuulusid – see kirjatöö on Teos.

Ent milline teos!? Raamatu tagumisel kaanel toodud tutvustuses ütleb kirjandusloolane Toomas Haug, et seda võib «lugeda nagu põnevat dokumentaalromaani, mis on kirja pandud kunstniku käega». Literaat Vallo Kepp on kahe elulooraamatu, Ellen Niidu nahakunstnikust tütre Maarja Unduski ning teatri- ja filmikunstniku Liina Pihlaku vanemate, kirjanikepaari Kersti Merilaasi ja August Sanga mälestusteose «Elu puu» (2021) põimuvalt kõrvutavas arvustuses (Postimees, 23.04.2022) tõstnud esile Maarja Unduski portreteerimisoskust ning kütkestavust ja harivust Elleni luuletuse ja laulu «Õnn» saatuse dokumenteerimisel.

Tõepoolest, viis, kuidas Maarja Undusk on oma vanemate arhiivist leitud kirjalikud, olgu käsikirjalised või trükitud jäljed (kirjad, luuletuste mustandid või seni ilmumata ja elulooraamatus esmakordselt avaldamisele tulevad luuletused, noore luuletaja loomingu avaliku arutelude kommentaarid, koolitunnistused, liikmepiletite fotokoopiad, päevikumärkmed, kaasteeliste mälestused, koguni üksikud paberilehekesed, Ellen Niidu kõned ja sõnavõtud jpm) kaasanud mitte ainult kui näited või akadeemilises uurimuses tavaks olevad ja seejuures allikakriitiliselt kasutatavad argumendid, vaid kui ühe jutustuse loomulikud osad, peategelast ja kõrvaltegelasi iseloomustavad kujundlikud atribuudid – sellist tüüpi dokumentaalsus annab omapärase sünteesi doktoriväitekirjana võetavast tekstist ja 1870. aastail prantsuse naturalismist alates käibele tulnud document humain’ist, inimelu ja tegelikkuse tõetruust jäljendamisest.