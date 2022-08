AK ⟩ Rahutuks tegevad vanad perekonnasaladused imeilusas Cotswoldsis

Lapseootel Saffron (Saffy) kolib koos oma elukaaslasega Beggars Nooki, Skelton Place’i majja nr 9, mis on kunagi kuulunud Saffy vanaemale. Noored alustavad ümberehitusi ning kaevetööde käigus annab maapind välja mehe ja naise skeletid, mis on seal olnud ligikaudu nelikümmend aastat. Saffy vanaema on juba mõnda aega elanud hooldekodus, tema mälupildid hägustuvad iga päevaga üha rohkem. Lapsena samas majas elanud Saffy ema oli sündmuste toimumise ajal vaid kolmeaastane ning lapsepõlvest on tal meeles vaid üksikud hetked.

Kuigi juhtumit uurib politsei, üritavad ka Saffy ja tema ema kumbki omal moel loosse selgust saada. Krimisõbra jaoks hakkab aastatel 1979–1980 juhtunud lugu avanema hetkedena Saffy ema ja vanaema elust Beggars Nookis, moodustades lõpuks kokku tervikpildi sellest, mis aastakümneid tagasi juhtus.

Lool on olemas ka kõrvalliin, kellegi Theo keerulised suhted oma isaga. Theo leiab isa kirjutuslaualt ajaleheväljalõike, kus on juttu väljakaevatud skelettidest, koos märkega «Üles leida!» (lk 38) ning ta otsustab omal käel hakata uurima, milline on tema isa seos selle juhtumiga. On ilmselge, et Saffy ja Theo perelood saavad ühel hetkel kokku ning etteruttava vihjena võin öelda, et see tegevusliin annab minevikus juhtunud sündmustele huvitava ja aimamatu lisamõõtme.