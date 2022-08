Dirigent Edmar Tuul: ka naiskoor võib olla äge!

Milliselt foonilt Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor 1951. aastal sündis?

Edmar Tuul: See koor sündis Estonia teatri suitsuruumis, kusjuures ükski koori asutaja ise ei suitsetanud. (Naerab.) Kooril on olnud algusest peale väga selge hoiak: me ei käi lihtsalt koos laulmas, vaid luuakse kunsti ja hoitakse rahvakultuuri ülal kõige kõrgemal tasemel. Meie ambitsioon on olla Eesti naiskooriliikumise lipulaev. Soov olla igati tõsiselt võetav kajastub ka koori nimes – tegu ei ole lihtsalt naiskooriga, vaid akadeemilise naiskooriga.

Karin Tuul: Kui algselt laulsid kooris ainult Tallinna Tehnikülikooli naistudengid ja vilistlased, siis tänasel päeval on meie uksed avatud kõigile akadeemilise haridusega naiskoorilauljatele. Minu meelest näitab koori väärtust seegi, et siia tahavad tulla laulma inimesed igalt poolt, ka välismaalt.

Edmar Tuul: Peamiselt on need välistudengid, kes on tulnud Eestisse üliõpilaste või külalislektorite vahetusprogrammide raames. Eelkõige on neil soov laulda ja saada osa Eesti laulukultuurist. Geograafiline diapasoon on olnud üsna lai, kuid peamine häda on selles, et need inimesed ei viibi Eestis kunagi nii kaua, et laulupeotsükkel kaasa teha.

Karin Tuul: Praegusel hetkel ei laula kooris ühtegi välismaalast, kuid meil on olnud lauljaid USAst, Põhjamaadest ja mujalt Euroopast.

Koor tähistab tänavu 70. sünnipäeva ja kuigi tegu on Eesti ühe vanima ja suurima akadeemilise kooriga, pole teist peaaegu räägitudki. Miks pälvib koorilaul, eriti naiskoorilaul, nii vähe tähelepanu? Ometi ei kujuta keegi ette laulupidusid ilma nendeta.

Edmar Tuul: Ehk on see nii seepärast, et naiskooridel pole olnud «oma Ernesaksa».

Ma kardan, et nii mõnigi legendaarne naiskoorijuht saab seda kuuldes rabanduse.