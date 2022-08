Vestlusring Tallinna kunstihoones: kuidas teha kunsti kliimateadlikumalt?

Oliver Ressler on kunstnik ja filmitegija, kelle looming hõlmab installatsioone, avaliku ruumi projekte ja filme, mis käsitlevad majandust, demokraatiat, rännet, kliimakriisi, vastupanuvorme ning ühiskondlikke alternatiive. Ta on 39 filmi autor, mida on esitletud tuhandetel sotsiaalse liikumise üritustel, kunstiasutustes ja filmifestivalidel. Aastast 2019 juhib Ressler kliimaõiglusliikumise uurimisprojekti «Barricading the Ice Sheets», mida rahastab Austria teadusfond.